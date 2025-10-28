16.4 C
Scopri Santa Marinella: eventi di mare e sapori unici

Scopri Santa Marinella: eventi di mare e sapori unici

Si è appena conclusa la prima edizione di Fish & Taste, un evento che ha reso Piazza Trieste un vivace centro dedicato al mare, ai sapori e alla sostenibilità. Organizzato dal Comune di Santa Marinella e sostenuto dal GAL Pesca Lazio, l’evento ha avuto come obiettivo la promozione del pescato locale e la sua integrazione con il turismo sostenibile.

Durante il primo giorno, il Sindaco e altre personalità locali hanno inaugurato la manifestazione, che ha visto un’ampia partecipazione di famiglie e appassionati. La giornata è iniziata con una camminata urbana che ha esplorato la tradizione marinara della città. Nel pomeriggio, la piazza si è animata con stand enogastronomici e artistici, offrendo al pubblico la possibilità di degustare eccellenze locali, tra cui pesce fresco e vini tipici. Non sono mancati laboratori creativi per bambini.

Un elemento di punta è stato lo show-cooking dello chef Simone Tumulo, che ha presentato ricette con pesce locale. La Fish, Oil & Wine Experience ha fornito un percorso sensoriale con degustazioni di oli, birre artigianali e prodotti gastronomici locali. La giornata si è conclusa con un concerto di fisarmonica.

Il secondo giorno ha unito cultura e gastronomia con un Archeo Bike Tour che ha portato i partecipanti a scoprire le bellezze storiche locali. Momenti di degustazione e talk hanno arricchito il programma, approfondendo il tema delle specie ittiche e delle buone pratiche di consumo.

L’attenzione alla sostenibilità ha caratterizzato l’evento, con l’uso di materiali ecocompatibili e menù tematici nei ristoranti locali. Fish & Taste si inserisce nelle strategie per promuovere la Blue Economy e valorizzare l’identità costiera di Santa Marinella come esempio di turismo consapevole.

