Scopri Salus TV n° 24: Novità del 18 Giugno 2025

In questo numero: si evidenzia l’importanza della diagnosi precoce dell’amiloidosi cardiaca per facilitarne il trattamento. Piazza di Siena ospita il 21° Carosello dei giovani cavalieri del San Raffaele di Viterbo. Kedrion si distingue per la ricerca e l’innovazione nei plasmaderivati. Inoltre, una ricerca rivela che 1 giovane su 4 e 1 adulto su 3 non utilizzano il preservativo: Durex lancia a Milano il prodotto ‘Nude sensation’. Sulla prevenzione del tumore al seno, la campagna ‘Care for Caring 2.0’ ha coinvolto 400 poliziotte. Iaria (Arnas di Palermo) evidenzia un cambiamento epocale nelle terapie per l’HIV. Infine, nuova strategia per il cancro del polmone rende operabili anche casi avanzati e inizia la 5° puntata della serie “Libertà visiva”.

