“Scopri perché la superstar si allontana dal glamour: esclusivo scoop sul suo lento ritorno alla normalità!”

Sabrina Carpenter si allontana temporaneamente dal brillante Short n’ Sweet Tour e dai glamour di eventi come il Met Gala, ritrovandosi nella semplicità della sua vita quotidiana. Recentemente avvistata all’Hollywood Hills Park, la star di Espresso ha portato con sé un cucciolo di Golden Retriever, pronto a divertirsi nel parco.

Nonostante i suoi look da palcoscenico, Sabrina mantiene un tocco di femminilità anche in outfit più casual. Per questa uscita pomeridiana, ha indossato un mini dress rosso, che le conferisce un’aria iconica anche nei momenti informali. A completare il suo look, una borsa in pelle marrone di Loewe e mules open toe color nude.

