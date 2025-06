“Scopri perché il nuovo drama di Ryan ha fatto parlare di sé: non è solo un’altra puntata di All’s Fair!”

Nel 2016, Kim Kardashian subì una rapina a Parigi, durante la quale le furono rubati gioielli per milioni di euro, un evento che segnò profondamente la sua vita. Oggi, nella stessa città, Kardashian è tornata in tribunale per testimoniare nel processo relativo a quell’episodio.

Non si tratta solo della sua testimonianza, ma anche di un gesto inatteso: ha perdonato uno degli imputati. La sua presenza in pubblico è caratterizzata da una forza silenziosa, esibendo un total look vintage in nero firmato John Galliano, che include una giacca peplum dalle spalle strutturate e una gonna coordinata, destinato a diventare iconico.

Ad arricchire il suo outfit, indossa una collana in oro bianco con diamanti dal valore di circa 1,5 milioni di dollari. Ancora più significativo è l’anello che porta, un diamante da 22 carati acquistato con il risarcimento assicurativo ricevuto dopo la rapina, che simboleggia resilienza e rinascita.

Accanto a lei, Kris Jenner, elegante in un blazer oversize in principe di Galles, cravatta e borsa bordeaux coordinate. La presenza di entrambe in tribunale rappresenta non solo un momento di giustizia personale per Kardashian, ma anche una manifestazione di forza davanti alle difficoltà vissute.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com