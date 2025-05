Scopri perché gli ascensori hanno sempre uno specchio

La presenza di specchi negli ascensori non è solo una questione di vanità, ma risponde a esigenze psicologiche, di sicurezza e di accessibilità, in linea con la normativa europea EN 81 (direttiva 2014/33/UE). Gli specchi svolgono tre funzioni principali: riducono la claustrofobia, aumentano la sicurezza percepita e facilitano l’accessibilità per persone con disabilità.

In spazi ristretti come gli ascensori, gli specchi creano un’illusione di maggiore ampiezza, aiutando a combattere il disagio tipico in presenza di spazi chiusi. Questa percezione più “aria” può alleviare sintomi di claustrofobia come tachicardia e sudorazione, rendendo il tragitto più tollerabile.

In termini di sicurezza, la presenza di specchi consente di tenere sotto controllo l’ambiente circostante, riducendo l’ansia sociale di trovarsi in spazi condivisi con estranei e fungendo da deterrente per comportamenti indesiderati. Inoltre, migliorano la visibilità durante il trasporto di oggetti ingombranti, riducendo il rischio di incidenti.

Infine, gli specchi hanno un’importanza particolare per le persone con disabilità motorie, poiché facilitano manovre in spazi angusti. In ascensori più vecchi, dove lo spazio può essere limitato, uno specchio aiuta a controllare ciò che accade alle proprie spalle, aumentando l’autonomia e prevenendo urti. Questo è in linea con le normative di sicurezza che garantiscono l’inclusione di tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro capacità fisiche.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it