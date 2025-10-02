Scopri opportunità nella Blue Economy in Italia

Il corso di studi in Scienze e Tecnologie della Navigazione offre un approfondimento sugli aspetti tecnici riguardanti il settore marittimo, aereo e della logistica. Gli studenti potranno esplorare materie come la modellazione geometrica, le carte nautiche, il diritto della navigazione marittima, l’oceanografia, la meteorologia e la sostenibilità ambientale. Questo percorso favorisce una connessione con la Blue economy e prepara per opportunità lavorative nei porti, nelle compagnie di navigazione, nei servizi aeroportuali e nel settore pubblico, legate alla sicurezza e alla gestione del traffico.

Il curriculum comprende discipline fondamentali, come la lettura e l’uso delle carte nautiche, oltre alla teoria e costruzione delle navi, alla loro manovrabilità e alle norme di sicurezza in navigazione. Il corso enfatizza un approccio interdisciplinare, integrando conoscenze di propulsione energetica e monitoraggio ambientale con aspetti giuridici del trasporto marittimo.

I laureati possono trovare occupazione in diversi ambiti, tra cui shipping, servizi portuali, logistica, cantieristica navale e nautica da diporto. Sono disponibili ruoli tecnici come comandante navale, ufficiale di bordo, spedizioniere o tecnico del traffico portuale. Oltre a queste opportunità, ci sono possibili sbocchi nei ministeri e istituzioni come la Capitaneria di Porto e le Autorità portuali.

In Italia, si possono trovare corsi in diverse università, come a Messina, Genova, Napoli e alla Calabria, ognuna con focus specifici sulla navigazione, sulla sostenibilità e sull’innovazione. Questo campo di studio offre la possibilità di intraprendere carriere nei trasporti, nella sicurezza e nella gestione ambientale, formando professionisti responsabili e competenti.