Scopri ‘Occhi a cuore’ di Jovanotti: Guarda il Video!

Occhi a cuore, il nuovo singolo di Jovanotti, rappresenta un mix di sonorità estive e testi evocativi. Il brano, descritto come un cocktail musicale, unisce un sound liberatorio a una scrittura ricca di emozione, mantenendo una leggerezza caratteristica. Lorenzo Cherubini, il vero nome dell’artista, spiega che l’ispirazione è arrivata da una poesia di Lawrence Ferlinghetti, portandolo a scrivere "HO SMESSO DI ASPETTARE". La canzone, che celebra la spensieratezza e il fascino estivo, è stata realizzata in studio con Dardust e nasce da un riff di chitarra anni ’90. Il ritornello, «occhi a cuore / come ragazzini al mare», ha conferito al pezzo una spinta pop coinvolgente.

Il videoclip, disponibile dalle 14:00 di oggi, è diretta dai YouNuts e girato all’Unipol Forum di Milano. La clip si propone come una festa visiva, con la partecipazione di Teresa Cherubini, già apparsa nel video di "E non hai visto ancora niente".

Jovanotti è attualmente in tour, con diverse date già sold out all’Arena di Verona e a Roma. I fan possono acquistare i biglietti tramite Ticketmaster e Ticketone. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali social dell’artista, inclusi Instagram e Facebook.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it