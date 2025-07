Scopri Napoli: la Stazione Centrale e il Turismo in Crescita

La Stazione Centrale di Napoli si conferma uno degli hub di trasporto più frequentati in Italia, attirando ben 84 milioni di visitatori annui, ovvero circa 230.000 al giorno. Questo flusso eccezionale la rende un punto cruciale per il turismo cittadino, con il 33% degli italiani che utilizza il treno per i propri spostamenti. Durante un recente incontro a Villa Doria d’Angri, Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail, ha evidenziato l’importanza strategica delle stazioni come “porte” d’ingresso nel Bel Paese, annunciando anche l’utilizzo di un nuovo sistema chiamato “total audience” per analizzare i flussi di passeggeri in tempo reale.

L’incontro ha visto la partecipazione di esperti del settore turistico e rappresentanti delle istituzioni. Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, ha spiegato come la regione stia lavorando per promuovere aree poco valorizzate e ha sottolineato l’importanza di una comunicazione autentica. Barbara Casagrande, segretario generale del ministero del Turismo, ha informato sulla creazione dell’Osservatorio nazionale del Turismo, il cui obiettivo sarà l’analisi dei dati statistici per prevedere i flussi turistici.

Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, ha messo in evidenza come sempre più italiani esplorino territori meno conosciuti, grazie a campagne pubblicitarie che raccontano un’Italia “nascosta”. La direttrice generale per le Politiche Culturali della Regione Campania, Rosanna Romano, ha enfatizzato la necessità di una strategia comunicativa efficace. Infine, Antonio Garofalo, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, ha sottolineato il contributo delle università nella valutazione degli investimenti in comunicazione turistico-culturale.