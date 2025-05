Scopri Napoli attraverso le parole di Alessandra Tumolillo

Postcards From Naples: L’EP di Alessandra Tumolillo tra tradizione e jazz

Alessandra Tumolillo, chitarrista e cantautrice napoletana, presenta il suo nuovo EP "Postcards From Naples", un lavoro che fonde la tradizione musicale partenopea con il jazz. L’album si apre con una reinterpretazione di "Chesta Sera", brano iconico di Nino D’Angelo, che viene trasformato in una proposta onirica e sognante.

In un’intervista, Tumolillo descrive l’EP come una raccolta di "cartoline interiori", un omaggio alla sua città e alla musica che ha influenzato la sua crescita artistica. Attraverso brani come "Reginella", "Malafemmena" e "Luna Nova", l’artista reinterpreta i classici mantenendo la loro essenza, ma presentandoli nel suo "universo sonoro", caratterizzato da chitarra e voce.

Il disco include due inediti: "Nun fa male", dedicato alla resilienza, e "Nenia ad Ambra", una dolce ninna nanna per una persona cara. Cresciuta in una famiglia di musicisti, Tumolillo ha assorbito influenze variegate, dal jazz alla musica tradizionale napoletana, che hanno forgiato la sua identità musicale.

Sebbene il suo progetto si allontani dalle tendenze commerciali, l’artista vive questa scelta con consapevolezza, senza temere il giudizio. La sua chitarra, definita un’estensione di sé, le consente di esprimere emozioni profonde.

Infine, l’artista anticipa nuovi progetti e un imminente tour per presentare l’EP dal vivo, nei suoi consueti spazi di intimità e connessione musicale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it