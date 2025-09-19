Scopri Modica in bici tra arte e gastronomia locale

Dal 19 al 21 settembre, Modica ospiterà “Il Barocco in bici”, un evento dedicato alla scoperta della città attraverso tour in e-bike. Organizzato dal Comitato Provinciale delle Pro Loco – UNPLI Ragusa APS, con il patrocinio del Comune di Modica e la collaborazione del GAL Terra Barocca, l’iniziativa si inserisce nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

Piazza Matteotti diventerà il centro dell’attività, promuovendo la mobilità sostenibile e il turismo esperienziale. Saranno offerti tour guidati gratuiti in e-bike, permettendo di esplorare i vicoli storici e le aree meno accessibili con i mezzi tradizionali. Le biciclette elettriche, fornite dai cinque Comuni del GAL Terra Barocca, offriranno un’esperienza a bassissime emissioni.

Durante il fine settimana, i partecipanti potranno gustare specialità locali e visitare botteghe artigiane, interagendo con i maestri produttori. Il programma prevede:

– Venerdì, dalle 16:00, un tour a Modica Alta con l’evento “Mani in Arte”.

– Sabato, dalle 9:30, una pedalata verso “Mani in Arte”.

– Domenica, dalle 9:30, un tour nel centro storico di Modica.

L’evento è collegato a “Mani in Arte”, che si svolgerà il 19 e 20 settembre nel quartiere del Pizzo a Modica Alta, includendo laboratori, street art e musica dal vivo. Domenica, coinciderà con il Festival dei Formaggi Iblei a Modica.

Questo progetto di riqualificazione urbana mira a promuovere la mobilità dolce e il turismo lento, creando itinerari ciclabili che valorizzano l’intero comprensorio. “Pedala tra storia, arte e sapori” è il messaggio di invito per riscoprire Modica con attenzione al patrimonio culturale e all’ambiente.