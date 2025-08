Scopri l’Umbria: turismo, crescita e potenzialità da esplorare

Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia dell’Umbria, coinvolgendo vari settori come trasporti, cultura e servizi. Secondo Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, il periodo recente ha visto un incremento significativo delle presenze turistiche, specialmente nel 2025, primo anno legato al Giubileo.

Un rapporto di Unioncamere ha evidenziato che, sebbene Perugia mostri segnali di crescita, presenta anche limiti strutturali. Terni, al contrario, fatica a decollare, registrando valori inferiori alla media in diversi indicatori. Entrambe le province non affrontano problemi di sovraffollamento turistico, con ampiezza di crescita sostenibile sul territorio.

La ripresa post-pandemica è evidente, e i dati mostrano che Perugia ha raggiunto una crescita del 15,15% nel numero di visitatori rispetto al 2019, situandosi al 23° posto tra le province italiane. Terni ha avuto una crescita dell’11,50%, al 33° posto. Anche se la stagionalità è sotto controllo, i due centri devono ancora migliorare la loro competitività, specialmente nel settore degli affitti brevi. Perugia e Terni non riescono a ottimizzare il potenziale dell’universo AirBnb, mostrando disponibilità di alloggi e tassi di occupazione ancora bassi.

In termini di impatto economico, entrambi i centri si attestano al di sotto della media italiana per quanto riguarda il valore aggiunto derivante da alloggio e ristorazione. Sebbene l’Umbria disponga di un buon potenziale turistico, sarà necessario investire in infrastrutture e promozioni per raggiungere posizioni più competitive nel panorama nazionale.