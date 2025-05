Scopri l’Italia: Dove la Musica È un Regalo!

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha espresso il suo disappunto riguardo al rifiuto del coro della Fenice di cantare l’inno nazionale il 2 giugno, richiedendo un compenso di 45mila euro in contributi pubblici. Durante un incontro a Venezia per promuovere la candidatura Unesco della via Francigena, ha affermato che è “stupefacente” questa richiesta, sottolineando che in Italia ci sono molti che sarebbero felici di intonare l’inno gratuitamente. Giuli ha definito la situazione come grave e dissonante, e ha ribadito il valore inestimabile dell’inno. Pur riconoscendo il ruolo dei sindacati, ha sottolineato l’impegno finanziario del Ministero, che ammonta a circa 45 milioni di euro per la Fenice, affermando che non si aspettavano una risposta simile. Ha anche messo in discussione l’adeguatezza di tale comportamento di fronte ai cittadini e alla dignità delle istituzioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com