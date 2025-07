Scopri l’Intelligenza Artificiale con Nello Cristianini

Firenze è al centro di un’interessante iniziativa culturale che combina musica e tecnologia. La rassegna “Forte in Musica” offre un concerto il 30 luglio alle 20:30 con Fabrizio Bosso, trombettista di fama, e il chitarrista Bebo Ferra. Questo duo sta attirando l’attenzione per la loro fusione creativa di generi e stili, partendo dal jazz e includendo influenze brasiliane, con brani originali e standard. La loro musica è caratterizzata da un’interazione dinamica e un empatico scambio di ruoli, in grado di affascinare il pubblico con la loro energia e profondità.

Il giorno dopo, 31 luglio alle 20:30, il ciclo di eventi “L’attualità del bello” presenta Nello Cristianini, accademico esperto di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath. Cristianini, autore di una trilogia dedicata alle macchine intelligenti, approfondirà in un dialogo moderato da Valentina Zucchi la storia e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di chiarire come convivere con queste innovazioni in sicurezza.

L’intera iniziativa è parte della valorizzazione del Forte di Belvedere, che rimarrà aperto fino al 15 ottobre 2025, offrendo mostre, installazioni e laboratori per i visitatori. L’ingresso al Forte è gratuito per i residenti della Città Metropolitana di Firenze, mentre per gli altri è previsto un biglietto a pagamento. Anche la caffetteria e gli eventi nelle terrazze rimangono accessibili senza costi. La caffetteria è aperta dal martedì alla domenica con orari variabili.