lunedì – 22 Settembre 2025
Scopri l’identità italiana in Australia e il suo futuro

Da StraNotizie
Un seminario promosso dal Com.It.Es. Qld & NT ha ottenuto un notevole successo, riunendo molte persone interessate a temi come identità, memoria e sviluppo sostenibile. L’evento ha messo in luce l’importanza di favorire il ritorno delle nuove generazioni nei luoghi di origine delle famiglie italiane.

L’incontro ha offerto un’opportunità unica per esplorare le connessioni tra gli italiani, il Mezzogiorno e l’Australia, attrarre l’attenzione sulla necessità di mantenere vivi i legami con le proprie radici. Durante il seminario, si è discusso di come il patrimonio culturale e la storia possano influenzare il presente e il futuro delle nuove generazioni.

È stato evidenziato il ruolo fondamentale della comunità nel supportare i giovani nel viaggio alla scoperta delle proprie origini. L’evento ha incluso testimonianze e interventi di esperti, mirando a rafforzare il senso di appartenenza e identità tra i partecipanti.

La grande partecipazione ha dimostrato l’interesse e la volontà di esplorare le storie personali, fondando così un ponte tra il passato e il futuro. Con iniziative come questa, si promuove una maggiore consapevolezza e un rinnovato entusiasmo per la cultura italiana e per le tradizioni che, sebbene lontane, continuano a vivere nei cuori di chi le porta nel proprio bagaglio culturale.

