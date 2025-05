Scopri l’esperienza unica che non hai mai provato!

Jannik Sinner ha avuto un incontro significativo con Papa Leone XIV in Vaticano, diventando il primo personaggio pubblico ricevendo dal nuovo Pontefice, Robert Francis Prevost. Durante una conferenza stampa agli Internazionali d’Italia, il tennista ha descritto l’esperienza come “fantastica” e “emozionante”, sottolineando l’importanza dell’evento, avvenuto con la presenza dei suoi genitori.

Sinner ha donato al Papa una racchetta, proponendogli simbolicamente di giocare, ma Prevost ha declinato l’offerta con una battuta sul fatto che l’Aula Nervi non fosse un campo adatto per il tennis. Durante l’incontro, Papa Leone XIV ha fatto anche un gioco di parole sul cognome del tennista, che in inglese significa “peccatore”, ironizzando su un’eventuale partita di beneficenza.

Sinner ha espresso la sua difficoltà nel trovare le parole giuste per descrivere l’emozione di stare accanto a una figura così importante, affermando che non dimenticherà mai questo incontro. Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, ha commentato dicendo che Sinner ha dimostrato una maggiore sicurezza rispetto al passato, e ha notato anche un cambiamento nei suoi genitori.

Conclusivamente, l’incontro è stato caratterizzato da un clima informale e cordiale, mostrando un legame tra il mondo dello sport e la spiritualità, grazie alla passione del Papa per il tennis.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it