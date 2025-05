Scopri l’EP ‘Stories Of Surrender’ di Bono: disponibile ora!

Esce oggi “Stories Of Surrender”, il nuovo progetto di Bono che include tre brani dal vivo, creato per accompagnare il film omonimo disponibile su Apple TV+. Il film è stato recentemente presentato in anteprima al Festival di Cannes.

L’EP “Stories Of Surrender” è un vinile 7” edizione limitata, contenente registrazioni dal vivo di tre celebri brani degli U2: “Desire,” “The Showman” e “Sunday Bloody Sunday”, tratti dallo spettacolo teatrale ispirato al best-seller di Bono “Surrender: 40 Songs, One Story”.

Bono è accompagnato dai musicisti Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce), con la direzione musicale di Jacknife Lee. La versione digitale dell’EP è già disponibile, mentre quella fisica sarà pubblicata il 13 giugno.

Per ascoltare il disco è possibile accedere a piattaforme di streaming, e per ulteriori informazioni è attivo un sito web dedicato.

Fonte: newsic.it