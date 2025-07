Scopri le tendenze del turismo in Italia nel 2025

Il settore del turismo continua a svolgere un ruolo fondamentale nell’economia italiana. Nel marzo 2025, la bilancia turistica ha riportato un surplus di 600 milioni di euro, con un incremento del 7% nella spesa dei turisti stranieri, che ha raggiunto i 3,2 miliardi di euro. Ogni viaggiatore straniero ha speso in media 930 euro, principalmente in alloggio, ristorazione e attività culturali. Contemporaneamente, anche il numero di italiani che viaggiano all’estero ha registrato un incremento dell’8%.

Valerio Mancini, direttore del Centro di Ricerca Divulgativo della Rome Business School, evidenzia l’importanza di strategie mirate per attrarre i turisti, come la destagionalizzazione degli afflussi, il potenziamento dei borghi e il turismo sostenibile. Nei primi mesi del 2025, le presenze nelle strutture alberghiere hanno subito una leggera flessione dell’1,8%, mentre le strutture extra-alberghiere hanno visto una crescita del 3,5%. Cresce l’interesse per esperienze autentiche e per eventi locali, con un aumento del 63,8% nelle affluenze a sagre e feste tradizionali nel 2024.

Secondo i dati ISTAT, nel 2024 i pernottamenti di turisti stranieri hanno superato i 250 milioni, con una crescita del 6,8% rispetto all’anno precedente, trainata principalmente da visitatori provenienti da USA, Germania e Francia. Si prevede un avanzo annuo di oltre 8 miliardi di euro nel 2025. Il Centro Italia, soprattutto Lazio e Roma, si distingue per la qualità della spesa, grazie anche al Giubileo, mentre la Toscana è in cima per spesa totale. Il Nord, con Veneto e Lombardia, si conferma leader per presenze turistiche, mentre il Sud e le Isole mostrano un calo, ma Napoli sta vivendo una forte crescita. Nonostante l’incremento dei turisti internazionali, il turismo domestico ha visto una leggera contrazione, trainata da prezzi più elevati e dalla preferenza per destinazioni estere come Spagna e Marocco.