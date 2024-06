Scopri le straordinarie Music Goggles: un’esperienza di sonno e musica unica

In un mondo sempre più frenetico e rumoroso, trovare momenti di vero relax e riposo può essere una sfida. Le Music Goggles rappresentano una soluzione innovativa, progettata per offrire un’esperienza di sonno e musica senza precedenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo straordinario prodotto.

Informazioni sul prodotto

Funzione: Funzione chiamata

Funzione chiamata Canale: 2

2 Versione Bluetooth: 5.0

5.0 Modalità d’uso: Indossato sulla testa

Caratteristiche principali

Le Music Goggles sono caratterizzate da quattro punti di forza fondamentali:

Riproduzione musicale: Ascolta la tua musica preferita direttamente attraverso le Music Goggles. Connessione Bluetooth: Collega facilmente le tue Music Goggles ai tuoi dispositivi grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0. Aiuto per il sonno: Progettate per facilitare il sonno e migliorare la qualità del riposo. Confortevoli e traspiranti: Realizzate con materiali che garantiscono comfort e traspirabilità, perfette per un uso prolungato.

Un riposo perfetto durante la pausa pranzo

Le Music Goggles sono ideali per isolarti dall’abbagliamento e dal rumore, permettendoti di ascoltare la musica e rilassarti in totale comfort. La maschera offre un’elevata capacità di oscuramento senza esercitare pressione sulle orecchie, permettendoti di immergerti completamente in un mare di musica e sonno.

Maschera per occhi con musica Bluetooth: il segreto per un buon sonno

Le Music Goggles combinano una maschera per occhi oscurante con la possibilità di ascoltare musica tramite connessione Bluetooth, creando la formula perfetta per un riposo rigenerante. I piccoli auricolari sono avvolti in una morbida maschera per occhi, progettata per adattarsi naturalmente al ponte del naso e migliorare l’effetto di oscuramento.

Tecnologia di bordatura meticolosa e design aerodinamico

Grazie alla tecnologia di bordatura meticolosa e al design aerodinamico, le Music Goggles coprono completamente aria e luce, prendendosi cura del tuo tempo di sonno e offrendoti un’esperienza di riposo diversa e migliore.

Le Music Goggles non sono solo un accessorio per ascoltare musica, ma un vero e proprio compagno di riposo che trasforma il tuo sonno e i tuoi momenti di relax. Sperimenta il massimo comfort e la qualità del suono senza compromessi. Prova le Music Goggles oggi stesso e scopri il segreto per un sonno migliore e più rilassante.