Scopri le sanzioni: multe fino a 5.000 euro!

Oltre 2.000 utenti in Italia sono stati multati per uso di servizi di streaming illegali, noti come “pezzotto”, per la visione abusiva di contenuti protetti, soprattutto partite di calcio. Questo è il primo bilancio dell’operazione antipirateria condotta dalla Guardia di Finanza. Mercoledì 14 maggio, presso la sede del Coni a Roma, sono stati presentati i risultati di questa collaborazione tra Agcom, Guardia di Finanza, procure, Lega Serie A e società detentrici dei diritti.

Secondo un comunicato di Repubblica, sono stati sanzionati 2.189 abbonati a tali servizi illegali. Il CEO della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha dichiarato che si tratta di un passo importante per recuperare risorse e sensibilizzare gli utenti sull’importanza degli abbonamenti regolari. La Guardia di Finanza è stata in grado di identificare molti di questi utenti grazie alle indagini sugli operatori delle infrastrutture di streaming e sui pagamenti tracciabili effettuati.

Le multe applicate partono da 154 euro, ma possono raggiungere i 5.000 euro in caso di recidiva. Gli inquirenti hanno evidenziato che l’attuale legge contro la pirateria, considerata una delle più avanzate, è fondamentale non solo per il calcio, ma per l’intera industria culturale italiana. Le sanzioni rappresentano il tentativo di combattere un fenomeno che influisce sulla legalità e danneggia l’economia del settore, richiamando l’attenzione sulla necessità di un cambiamento culturale nell’approccio alla pirateria.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it