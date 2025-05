Scopri le Razze: Nome, Caratteristiche e Curiosità

Nella serie animata “I Griffin”, creata da Seth MacFarlane, la famiglia è accompagnata da tre cani: Todd, Brian e Vinny. Brian, il più noto dei tre, è un cane antropomorfo di razza Labrador bianco. Nasce ad Austin, Texas, da una cucciolata di cinque cuccioli. Il suo padre, Cacao, muore in un incidente stradale, mentre la madre si chiama Biscottina.

Brian trascorre un periodo come senzatetto fino a quando Peter Griffin lo trova e lo accoglie nella sua famiglia, dove viene inizialmente accolto con freddezza da Stewie, ma con il tempo i due diventano inseparabili. Ha frequentato la Brown University, senza laurearsi, e lavora per il giornale “The New Yorker”.

Tra le sue peculiarità, Brian parla, cammina e guida. È un amante della musica lirica e del jazz, parla francese e conosce un po’ di spagnolo. Tuttavia, ha anche alcuni vizi umani: fuma, beve alcolici ed è stato dipendente da sostanze stupefacenti. Le sue avventure includono molte relazioni con donne umane, pur essendo innamorato della moglie di Peter.

Nell’episodio “Life of Brian”, il personaggio muore dopo essere investito da un’auto, causando la decisione della famiglia di adottare un nuovo cane, Vinny, un cane parlante con tratti da gangster, il cui doppiaggio è affidato all’attore Tony Sirico. Prima di Brian, i Griffin avevano un altro cane, Todd, che morì a causa di una malattia intestinale all’età di 15 anni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it