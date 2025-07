Scopri le province italiane da visitare senza folla nel 2025

In un mondo in cui il turismo di massa sta trasformando molte destinazioni in aree sovraffollate, esistono luoghi italiani che restano nascosti e poco esplorati. Alcune province, pur essendo ricche di storia e bellezze naturali, vivono una vera e propria invisibilità turistica.

Secondo l’Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico (ICST) elaborato da Demoskopika, città famose come Venezia, Rimini e Bolzano stanno subendo una pressione accresciuta, superando i limiti sostenibili. A Rimini, ad esempio, ci sono quasi 17.000 turisti per chilometro quadrato, mentre a Venezia il numero di turisti supera di gran lunga quello dei residenti. Questo fenomeno ha un impatto significativo sulla vita quotidiana e sull’identità di questi luoghi.

Al contrario, province come Rieti, Benevento, Isernia, Enna e Campobasso sono pressoché dimenticate dai flussi turistici. Qui, la densità turistica si attesta a meno di 100 turisti per chilometro quadrato, e i rifiuti prodotti per turista sono minimi. Queste aree offrono borghi medievali ben conservati, tradizioni autentiche e paesaggi incontaminati.

Favorire l’”undertourism” significa ripensare il concetto di viaggio, incoraggiando la scoperta di mete meno note e la valorizzazione delle comunità locali. Non è solo una questione di giustizia sociale e ambientale, ma un’occasione per un turismo più sostenibile e umanizzato. Le dieci province italiane meno affollate nel 2025, tra cui Rieti e Benevento, potrebbero fornire esperienze autentiche e arricchenti, lontane dalla frenesia delle grandi città.