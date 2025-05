Scopri le nuove chat vocali su WhatsApp: ecco come funzionano

WhatsApp ha introdotto la funzione di chat vocali in tutti i gruppi, rendendola accessibile a tutte le chat collettive, indipendentemente dal numero di partecipanti. Le chat vocali offrono un modo per comunicare in diretta, permettendo di parlare solamente con chi è disponibile. Questa funzione non richiede interruzioni per l’intero gruppo e non genera notifiche intrusive. Gli utenti possono unirsi, uscire o rientrare liberamente nella chat vocale, che rimane visibile in fondo alla schermata. Anche i nuovi membri possono partecipare facilmente.

Le chat vocali differiscono nettamente dalle chiamate di gruppo, dove ogni partecipante deve rispondere per entrare nella conversazione. Invece, le chat vocali consentono un accesso aperto e continuo, simile ad alcune piattaforme professionali e di gaming, facilitando la comunicazione fluida senza compromettere la chat testuale.

Per attivare una chat vocale in un gruppo, basta aprire una chat con almeno tre membri, effettuare uno swipe dal basso verso l’alto e tenere premuto il dito sullo schermo finché non appare l’opzione “Rilascia per parlare”. Per informare gli altri membri, si può utilizzare l’opzione “Saluta tutti”, che invia una notifica invitandoli a partecipare. All’accesso nella chat vocale, si entra silenziosamente, permettendo agli altri di vedervi senza sentire la voce finché non decidete di parlare.

Durante la conversazione, la chat vocale rimane “ancorata” in modo da poter continuare a inviare messaggi testuali. Per partecipare a chat vocali attivate da altri, basta toccare il pulsante “Partecipa”, visibile nelle schermate pertinenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it