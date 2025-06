Scopri le Migliori Mete di Montagna per l’Estate 2023

L’estate in montagna offre un’opportunità unica per godere della natura e sfuggire al caldo cittadino. I paesaggi montani si animano con flora rigogliosa e l’aria fresca favorisce attività all’aperto.

In Italia, spiccano diverse località montane. La Val di Funes in Alto Adige è famosa per il suo silenzio e la bellezza delle Dolomiti, con la chiesetta di San Giovanni in Ranui che regala panorami mozzafiato, specialmente all’alba. Qui sono disponibili sentieri di varia difficoltà e anche percorsi interattivi per famiglie.

Il Monte Amiata, situato tra Grosseto e Siena, è un ex vulcano circondato da boschi, perfetto per escursioni che partono da Abbadia San Salvatore. Attività per famiglie includono parchi avventura e bagni termali a Bagni San Filippo.

Campo Imperatore, in Abruzzo, offre un vasto altipiano con possibilità di trekking al Corno Grande e passeggiate tranquille al Lago di Pietranzoni. È un luogo ideale per le famiglie che desiderano esplorare la natura.

La Val d’Ayas in Valle d’Aosta è un angolo autentico, con villaggi tradizionali e percorsi di trekking accessibili a tutti, comprese escursioni per bambini che si avvicinano alla natura in modo ludico.

In Europa, Interlaken, in Svizzera, è circondata da laghi e montagne; offre sentieri incantevoli e attività avventurose come il parapendio. I Picos de Europa in Spagna presentano un paesaggio montano straordinario e una varietà di sentieri più facili adatti a famiglie.

Chamonix, in Francia, ai piedi del Monte Bianco, è una meta iconica per gli amanti della montagna, con numerosi sentieri e attrazioni familiari. Infine, i Monti Tatras, al confine tra Slovacchia e Polonia, affascinano con le loro vette e villaggi tradizionali, perfetti per escursioni di ogni livello.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: siviaggia.it