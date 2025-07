Scopri le mete estive più trendy per il 2025

L’estate 2025 si preannuncia ricca di viaggi internazionali, con una crescente ricerca di esperienze inedite e mete non convenzionali da parte dei viaggiatori. L’analisi di Emirates sugli andamenti di prenotazione globali rivela le destinazioni più ambite per i mesi di luglio e agosto.

Le ricerche di voli per l’estate sono aumentate del 7% rispetto all’anno scorso, con la Francia al primo posto, seguita da Irlanda, Canada e Arabia Saudita, tutte con un incremento significativo dell’interesse. Anche la Germania e gli Emirati Arabi Uniti mostrano segnali di forte ripresa nel settore dei viaggi.

Tra le mete estive emergenti, il Vietnam conquista la palma di destinazione “di tendenza”, registrando un incremento del 61% nel numero di prenotazioni. Emirates offre 25 voli settimanali verso tre città vietnamite: Ho Chi Minh City, Hanoi e Da Nang, quest’ultima collegata anche via Bangkok. La città di Da Nang è celebre per le sue spiagge e il patrimonio culturale.

Al secondo posto si posiziona Mauritius, con un aumento del 41% nelle ricerche di voli. Strutture moderne e due voli giornalieri operati da Emirates contribuiscono alla sua popolarità. Lo Sri Lanka segue con un aumento del 32%, attratto dai suoi paesaggi spettacolari e dalla cultura vibrante.

Il Giappone mantiene alto l’interesse, con un incremento del 28% nelle prenotazioni, grazie alla sua fusione di cultura e modernità. Anche la Francia continua a far parte delle preferenze, con una crescita del 25% nelle ricerche di voli.

Emirates ha notato un aumento complessivo delle ricerche di voli negli Emirati Arabi, influenzato dall’interesse per destinazioni come Giordania, India e Marocco. I viaggiatori mostrano tendenze diverse in base alla nazionalità, con famiglie, coppie e viaggiatori soli che contribuiscono al traffico passeggeri a Dubai durante l’estate.