Scopri le meraviglie di Roma: viaggio tra arte e cultura

Il turismo rappresenta un elemento cruciale per l’economia di una città, e Roma si distingue in modo particolare. Secondo un recente studio, nel 2024 il settore turistico ha generato a Roma ben 13,3 miliardi di euro, un incremento significativo rispetto agli 8,5 miliardi del 2022.

Questa cifra sorprendente pone Roma in una posizione di leadership, superando la somma dei guadagni di altre città d’arte italiane come Milano, Venezia e Firenze, che insieme raggiungono 11,1 miliardi di euro. Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha evidenziato l’importanza di questi risultati, sottolineando come il turismo non solo apporti ricchezze, ma anche benefici economici diretti e indiretti per la comunità.

Onorato ha inoltre messo in risalto l’espansione del settore, che coinvolge attualmente oltre 100.000 lavoratori a Roma. Questa crescita non solo arricchisce l’economia locale, ma genera anche nuove opportunità di lavoro, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei residenti. Il piano per il futuro include l’impegno a rendere il turismo nella capitale sempre più sostenibile, in armonia con le esigenze della città e dei suoi abitanti.