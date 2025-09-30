Scopri le Meraviglie dell’Italia: Un Viaggio tra Regioni

Milano, 29 settembre – Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha aperto la conferenza stampa dedicata alle Regioni al WTTC Global Summit 2025, che si svolge all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, sottolineando l’importanza delle Regioni nel raccontare le specificità dei loro territori. Durante l’incontro, i rappresentanti regionali hanno presentato l’ampia gamma dell’offerta turistica italiana, che spazia dal mare alla montagna, dai parchi naturali ai borghi, fino all’enogastronomia e al turismo sportivo e del benessere.

Il ministro ha evidenziato come sia fondamentale promuovere l’Italia come marchio unico, sottolineando l’importanza del “made in Italy” per la crescita delle aziende. Ha affermato che le Regioni offrono esperienze turistiche diverse e attraenti, sempre consolidate sotto l’insegna dell’Italia.

Numerosi interventi hanno messo in risalto tre temi principali: la destagionalizzazione, per estendere la durata dei periodi di vacanza oltre l’estate; la delocalizzazione, per ridistribuire i flussi turistici dalle città d’arte più affollate; e l’innovazione, grazie a strumenti digitali e intelligenza artificiale per monitorare i flussi e adattare le esperienze turistiche.

In particolare, si è discusso del potenziamento dei borghi e dell’entroterra, con incentivi e progetti per rivitalizzare aree meno visitate. Cresce la microricettività, si investe in infrastrutture leggere come cammini e ciclabili e si punta su eventi sportivi e culturali per attrarre nuovi visitatori.

La conferenza ha visto anche la partecipazione di Italcares, una piattaforma digitale co-finanziata dal Ministero del Turismo, che promuove il modello italiano del turismo medicale, termale e del benessere verso i mercati internazionali e la silver economy.