Scopri le meraviglie dell’Andalusia in un viaggio indimenticabile

Nell’ultima settimana a Molfetta si sono verificati eventi significativi che hanno attirato l’attenzione della comunità.

Un furto ha colpito gli uffici del Comune, con la scomparsa della borsa contenente il computer dell’avvocato Bepi Maralfa, che lavora presso l’ufficio anticorruzione. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza.

Il commissario prefettizio dr. Gradone ha riaperto la piscina comunale, offrendo così ai cittadini una nuova opportunità per il relax e il divertimento. Questo annuncio ha suscitato entusiasmo tra gli abitanti.

D’altra parte, un problema serio affligge la comunità: l’uso di droghe che si sta diffondendo, portando a conseguenze negative per la coesione sociale. Si evidenzia la necessità di affrontare questa situazione con urgenza.

In ambito politico, ci si avvicina al periodo elettorale con sette candidati di Molfetta in competizione. All’interno del centrosinistra, ci sono malumori riguardo alla candidatura di Tammacco, un aspetto che potrebbe influenzare le dinamiche future.

In un’altra notizia di rilevanza, si è verificato un infortunio sul lavoro quando un operaio è caduto da un’impalcatura. La CGIL ha sottolineato che la sicurezza non deve essere vista come un costo, ma come un diritto fondamentale, evidenziando i problemi di controllo nella città, nota per l’edilizia caotica.

Infine, l’Associazione “Eredi della storia” ha commemorato il 4 novembre, contribuendo così a mantenere viva la memoria storica della comunità.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo