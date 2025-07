Scopri le meraviglie della montagna in Italia: guida completa

La percezione della montagna in Italia continua a suscitare un interesse crescente. Recentemente, il rapporto “Montagne Italia 2025”, redatto da Uncem, ha mappato le opinioni degli italiani riguardo a questi ambienti naturali.

Il sondaggio ha rivelato che la maggior parte degli intervistati associa la montagna a concetti positivi. Le prime parole che vengono in mente sono, per il 33% degli intervistati, “neve”, seguite da “aria pura e natura” (20%), sport invernali come sci e arrampicata (8%), e una sensazione di relax e tranquillità (7%). Anche celebri località montane, come il Trentino e il Monte Bianco, emergono tra le associazioni comuni (14%).

Il rapporto si è inoltre concentrato sulle differenze tra la vita montana e quella cittadina. Molti intervistati riconoscono che vivere in montagna presenta vantaggi e svantaggi distinti rispetto alla vita urbana. Risulta interessante notare che il 25% del campione percepisce che la tecnologia, come smartphone e Internet, stia riducendo queste differenze, mentre il 29% avverte il contrario.

Tuttavia, non mancano le sfide per le aree montane. Gli italiani indicano principalmente tre problemi: lo spopolamento (52%), l’impatto dei cambiamenti climatici (45%) e l’abbandono delle terre (41%). Ulteriori preoccupazioni riguardano l’accesso ai servizi e le limitate opportunità per i giovani (25%). Coloro che risiedono in montagna esprimono preoccupazioni anche riguardo agli effetti del turismo, temendo che possa danneggiare il paesaggio e l’ambiente locale (25%).