Scopri le meraviglie del turismo estivo in montagna in Italia

Torna la nuova stagione di “Tg2 Italia Europa”, condotta da Marzia Roncacci. Il programma riprenderà lunedì 15 settembre alle 10, offrendo consueti approfondimenti su economia, società e cultura, con alcune novità.

L’apertura sarà dedicata all’attualità dall’Italia e dal resto del mondo. Seguirà un ampio spazio sul turismo estivo in montagna, un’attività in crescita ma che presenta dei rischi. Numerosi incidenti si verificano per inesperienza, scarsa familiarità con i luoghi e attrezzature inadeguate. Gli esperti in studio forniranno utili consigli su come vivere la montagna in sicurezza.

Inoltre, nella rubrica “Accadde Oggi”, si discuterà del compleanno del principe Harry e del suo incontro con re Carlo, padre suo, evidenziando un possibile riavvicinamento familiare in un momento delicato a causa della malattia del sovrano.