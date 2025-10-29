Scopri le meraviglie del Giappone tra cultura e natura

Nella nuova Legge di Bilancio, il governo ha proposto una misura per affrontare l’aumento dei prezzi degli affitti nelle grandi città, legato principalmente agli affitti brevi. L’iniziativa prevede un incremento della cedolare secca dal 21 al 26% per i contratti di locazione turistica. Sarà mantenuta l’aliquota agevolata solo per chi affitta un singolo immobile senza intermediari come Airbnb, con l’obiettivo di disincentivare la conversione di appartamenti in case vacanza.

Le opposizioni hanno reagito in modo immediato e unanime, esprimendo critiche e accuse di voler colpire i “piccoli proprietari”. Il Partito Democratico ha definito la manovra priva di visione, mentre il Movimento 5 Stelle ha deriso l’aumento della cedolare. La sinistra ambientalista ha etichettato questa misura come l’ennesima tassa. Tuttavia, è interessante notare come le stesse forze che ora criticano la norma, in passato avevano evidenziato il problema degli affitti brevi, chiedendo interventi statali.

Leader come Elly Schlein avevano parlato di “emergenza abitativa”, mentre sindaci di città governate dal Pd, come Bologna e Firenze, avevano già imposto limiti alle locazioni turistiche. Le preoccupazioni per la speculazione nel mercato immobiliare erano già state espresse da politici della sinistra come Fratoianni e Bonelli.

In definitiva, la reazione dell’opposizione sembra più ispirata a un riflesso politico che a una vera valutazione della proposta. In un clima in cui il dialogo è assente, ogni misura proposta dal governo è automaticamente controversa, sacrificando il dibattito costruttivo.