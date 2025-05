Scopri Le Dune Resort: lusso e relax in Sicilia!

Il Le Dune Resort, situato a Porto Palo di Menfi, Sicilia, ha inaugurato la nuova stagione domenica 25 maggio, ufficializzando la sua affiliazione al Gruppo BWH Hotels Italia & Malta, sotto il brand Signature Collection by Best Western. L’hotel, già prenotabile da dicembre, offre una struttura elegante a quattro stelle, affacciata sul mare, in un pittoresco borgo marinaro noto per le sue spiagge dorate e un’atmosfera autentica.

Con 52 camere suddivise tra Camere Standard e Junior Suite, il resort si propone come destinazione ideale per famiglie e gruppi di amici, grazie alla sua posizione privilegiata e ai servizi esclusivi. Andrea Sangiani, proprietario del Gruppo Saint Jane Hotels & Suites, ha espresso soddisfazione per questa collaborazione, sottolineando l’importanza di offrire un’esperienza raffinata nella bellezza di Porto Palo di Menfi.

Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italia & Malta, ha evidenziato come l’ingresso di Le Dune Resort nel network amplifichi la presenza dell’azienda in Sicilia, raggiungendo un totale di 11 hotel. Il resort mira a valorizzare l’identità di ogni struttura, assicurando un soggiorno autentico e di alta qualità.

Le Dune Resort propone una vasta gamma di servizi, inclusi un ristorante con cucina locale, una grande piscina per adulti e una per bambini, vasche idromassaggio, un’area bimbi, e una spiaggia privata ben attrezzata. Gli ospiti possono anche beneficiare di un bar, un solarium, un’area fitness, attività sportive come il beach volley e servizi esclusivi come massaggi e navetta aeroportuale.

Fonte: www.viaggiare.net