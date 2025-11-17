Scopri l’Arabia Saudita: viaggio tra storia e modernità

A luglio è stato lanciato un nuovo tour in Arabia Saudita, una destinazione che si è aperta ai visti turistici solo pochi anni fa. Questo itinerario, dedicato al Regno, ha ricevuto un’accoglienza inaspettata, con pochi posti rimasti già pochi mesi dopo il lancio.

Con l’intento di rispondere a una domanda crescente di viaggiatori che cercano esperienze uniche e lontane dalle rotte più frequentate, il tour operator Viaggigiovani.it ha introdotto il viaggio “Arabia Saudita Original”. Questa proposta offre l’opportunità di esplorare un Paese in rapida trasformazione, con il turismo che ha iniziato a svilupparsi solo recentemente.

L’itinerario include diverse tappe significative: da Riyadh, la capitale moderna caratterizzata da grattacieli e souk tradizionali, a Jeddah, affacciata sul Mar Rosso e Patrimonio UNESCO per il suo quartiere storico Al-Balad. Inoltre, il percorso prevede una visita ad AlUla, noto per Hegra, il primo sito UNESCO del Regno, famoso per le sue tombe nabatee. Si esploreranno anche panorami mozzafiato come l’Edge of the World e villaggi storici come Ushaiger, che raccontano la vita delle antiche tribù nomadi.

Le piccole dimensioni dei gruppi, limitati a 16 partecipanti, permettono un approccio sostenibile e un’immersione culturale profonda. Nicola Moltrer, titolare di Viaggigiovani.it, sottolinea che si cerca un pubblico curioso e rispettoso, pronto a vivere un’esperienza autentica in un Paese che si sta aprendo al mondo.

