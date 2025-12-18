17.3 C
Scopri l'Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo

Scopri l’Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ambasciatore globale del brand Saudi, presenta l’Arabia Saudita in tutto il suo splendore. Dalle città dinamiche e vibranti alle meraviglie antiche, Ronaldo esplora le destinazioni che rendono questo paese unico. Il suo viaggio inizia nel Mar Rosso Saudita, dove l’attenzione è rivolta alla tutela e alla scoperta, piuttosto che al turismo di massa. Il paesaggio sottomarino del Mar Rosso è uno dei più straordinari al mondo, con barriere coralline incontaminate e una vita marina caleidoscopica.

Ronaldo visita anche AlUla, una destinazione scolpita dal tempo e celebrata dalla cultura. Questa città custodisce Hegra, patrimonio dell’UNESCO, dove le tombe nabatee emergono dalle scogliere. I viaggiatori possono prenotare voli in mongolfiera all’alba, esplorare sentieri storici e trascorrere le serate sotto cieli notturni riconosciuti a livello internazionale per l’osservazione delle stelle.

Jeddah è un’altra destinazione che Ronaldo visita, offrendo ai viaggiatori un mix di vita costiera, cultura moderna e patrimonio. La città ha un lungomare sul Mar Rosso, dove le spiagge, i caffè e le installazioni artistiche pubbliche creano uno stile di vita unico. Il cuore della città è l’Historic Jeddah, patrimonio dell’UNESCO, dove le case in pietra corallina con balconi in legno affacciano su vicoli pieni di mercati e botteghe artigiane.

Riyadh, la capitale, è il luogo dove le ambizioni globali dell’Arabia Saudita prendono vita. La città è definita da architetture iconiche, innovazione nello stile di vita e intrattenimento durante tutto l’anno. La Riyadh Season trasforma la capitale in uno dei festival culturali più grandi al mondo, con concerti, attrazioni a tema e spettacoli immersivi.

Diriyah è un’altra destinazione che Ronaldo visita, offrendo un mondo in cui il patrimonio viene preservato con eleganza contemporanea. Al centro dell’area si trova At-Turaif, patrimonio dell’UNESCO, con palazzi in mattoni di argilla e strade fortificate che raccontano le origini dell’identità e dell’architettura saudita.

In sintesi, l’Arabia Saudita offre una varietà di destinazioni che possono soddisfare ogni tipo di viaggiatore. Dalle città dinamiche alle meraviglie antiche, il paese ha qualcosa da offrire a tutti. Cristiano Ronaldo ha scoperto la magia dell’Arabia Saudita e invita anche te a esplorare questi luoghi straordinari. Per ulteriori informazioni e per pianificare il tuo viaggio, visita il sito Visit Saudi.

