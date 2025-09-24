Scopri l’amore tra umani e cani in Italia

Dino Buzzati ha scritto in molte delle sue opere dell’amore incondizionato che provava per i suoi cani, riflettendo un legame comune a molti di noi. Non si preoccupava di ripulire i segni che i suoi amici a quattro zampe lasciavano in casa, forse pensando che un giorno si sarebbe potuto scrivere di un modo per comunicare con le altre specie.

Il Jeremy Coller Centre for Animal Sentience, che aprirà a Londra, ha come obiettivo esplorare le emozioni degli animali. Secondo Jeremy Coller, l’intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a comprendere le interazioni tra umani e animali, per migliorare il nostro approccio nei loro confronti.

Molti studi dimostrano che la presenza di animali domestici porta benefici significativi alla salute mentale e fisica. Una ricerca ha indicato che avere un gatto può ridurre il rischio di infarto di quasi un terzo, poiché la compagnia degli animali diminuisce stress e ansia. Altre indagini confermano che aver cura di un animale domestico favorisce una maggiore longevità dopo eventi gravi come infarti o ictus.

I dati suggeriscono che il legame tra umani e animali stimola la produzione di ossitocina, l’ormone del benessere. Gli animali, come cani e gatti, rispondono a questo interscambio, facendo crescere il legame di affetto. Perfino il contatto visivo tra umani e cani attiva questo meccanismo biochimico.

Inoltre, l’idea di integrare gli animali negli ambienti di lavoro sta guadagnando terreno: università e istituzioni come il Palazzo Madama iniziano a permettere l’ingresso di animali d’affezione. Infine, attività come il dog trekking stanno diventando popolari, offrendo benefici sia ai cani che ai loro padroni, favorendo il movimento e la salute.