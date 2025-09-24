20 C
Roma
mercoledì – 24 Settembre 2025
Viaggi

Scopri l’alpeggio di Rhêmes-Notre-Dame tra natura e cultura

Da StraNotizie
Scopri l’alpeggio di Rhêmes-Notre-Dame tra natura e cultura

La Regione ha approvato un contributo straordinario di 1,2 milioni di euro per il Comune di Rhêmes-Notre-Dame, destinato all’acquisto dell’alpeggio nel vallone dell’Entrelor. Questa area, di grande valore naturalistico e culturale, si trova all’interno del Parco Nazionale Gran Paradiso.

La decisione rappresenta un importante passo verso la tutela del patrimonio naturale e culturale della Valle d’Aosta. Con questo finanziamento, il Comune potrà acquisire un alpeggio caratterizzato da una biodiversità unica e da significative valenze storiche, spesso trascurate in passato a causa di gestioni non adeguate.

L’Assessore all’Ambiente, Davide Sapinet, ha sottolineato che questo contributo è un impegno a proteggere il territorio e a garantirne l’accessibilità per le future generazioni. La stalla adiacente all’alpeggio, recentemente ristrutturata dai volontari dell’Operazione ‘Mato Grosso’, è diventata il ‘Rifugio delle Marmotte’ e un punto di riferimento per chi visita la zona. La struttura, accessibile anche alle persone con disabilità, è parte della Carta etica del turismo sostenibile, frutto della collaborazione tra Comune, Parco Nazionale e associazioni locali.

Negli ultimi anni, l’Institut Agricole Régional aveva gestito l’alpeggio in modo sperimentale, con l’intento di valorizzare i pascoli e mantenere un equilibrio tra attività agro-pastorali e tutela ambientale. Il nuovo provvedimento regionale consentirà di consolidare questi risultati e tutelare la biodiversità.

L’acquisizione dell’alpeggio offre anche opportunità per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, attirando visitatori interessati a escursioni e turismo sostenibile. Questo modello promuove la conservazione della biodiversità e il benessere della comunità.

L’alpeggio sarà vincolato per almeno 25 anni a uso pubblico, garantendo così la sua accessibilità e valorizzazione nel tempo.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
ONU: Guterres Chiede Cessate il Fuoco e Liberazione Ostaggi
Articolo successivo
Crescita dei Mangimi in Nord America: Focus su Alltech e ADM
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.