Scopri l’alpeggio di Rhêmes-Notre-Dame tra natura e cultura

La Regione ha approvato un contributo straordinario di 1,2 milioni di euro per il Comune di Rhêmes-Notre-Dame, destinato all’acquisto dell’alpeggio nel vallone dell’Entrelor. Questa area, di grande valore naturalistico e culturale, si trova all’interno del Parco Nazionale Gran Paradiso.

La decisione rappresenta un importante passo verso la tutela del patrimonio naturale e culturale della Valle d’Aosta. Con questo finanziamento, il Comune potrà acquisire un alpeggio caratterizzato da una biodiversità unica e da significative valenze storiche, spesso trascurate in passato a causa di gestioni non adeguate.

L’Assessore all’Ambiente, Davide Sapinet, ha sottolineato che questo contributo è un impegno a proteggere il territorio e a garantirne l’accessibilità per le future generazioni. La stalla adiacente all’alpeggio, recentemente ristrutturata dai volontari dell’Operazione ‘Mato Grosso’, è diventata il ‘Rifugio delle Marmotte’ e un punto di riferimento per chi visita la zona. La struttura, accessibile anche alle persone con disabilità, è parte della Carta etica del turismo sostenibile, frutto della collaborazione tra Comune, Parco Nazionale e associazioni locali.

Negli ultimi anni, l’Institut Agricole Régional aveva gestito l’alpeggio in modo sperimentale, con l’intento di valorizzare i pascoli e mantenere un equilibrio tra attività agro-pastorali e tutela ambientale. Il nuovo provvedimento regionale consentirà di consolidare questi risultati e tutelare la biodiversità.

L’acquisizione dell’alpeggio offre anche opportunità per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, attirando visitatori interessati a escursioni e turismo sostenibile. Questo modello promuove la conservazione della biodiversità e il benessere della comunità.

L’alpeggio sarà vincolato per almeno 25 anni a uso pubblico, garantendo così la sua accessibilità e valorizzazione nel tempo.