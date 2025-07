Scopri l’agriturismo biodinamico: un viaggio tra natura e gusto

Nel panorama del turismo agrituristico in Italia, un’iniziativa di rilievo è quella promossa da Demeter Italia, che mira a valorizzare le produzioni biodinamiche. Recentemente, l’associazione ha avuto l’occasione di presentare i propri progetti in un incontro a Roma e uno a Milano, approfondendo il tema attraverso visite a diverse aziende certificate.

Tra le novità annunciate c’è il lancio del sito agriturismi.demeter.it, una piattaforma interattiva dedicata agli agriturismi delle aziende che rispettano i criteri biodinamici. Questo portale presenta una mappa delle strutture, complete di schede informative ed esperienze offerte, per promuovere il legame tra ambiente, cultura agricola e gastronomia, attirando così turisti anche dall’estero.

Il presidente di Demeter Italia, Enrico Amico, ha evidenziato l’importanza dell’agriturismo come strumento per incentivare il turismo in Italia, spostando l’attenzione dalla mera esportazione dei prodotti al viaggio dei visitatori nelle aziende, dove possono apprezzare il “cuore” della produzione biodinamica.

Oltre al turismo, Demeter Italia si concentra sui giovani, proponendo loro opportunità di soggiorno presso le aziende agricole. Questi periodi di formazione non sostituiscono la manodopera, ma rappresentano un’importante esperienza di apprendimento, come sottolineato da Danila Mongardi dell’azienda “Al di là del Fiume”.

Per stimolare l’innovazione, il nuovo consiglio direttivo ha creato un Gruppo Giovani, che intende portare fresche idee e dinamismo all’interno dell’associazione. Marco Paravicini, vicepresidente di Demeter Italia, ha menzionato le sfide attuali nel settore agricolo, che comprendono sostenibilità, redditività e ricambio generazionale, sottolineando come l’agricoltura biodinamica possa rappresentare una risposta efficace a queste problematiche, rendendola più attraente per le nuove generazioni.