Scopri l’Agricampeggio Monviso: natura e autentica ospitalità

Da StraNotizie
Tra le valli del cuneese si trova l’Agricampeggio Monviso, un luogo dove la semplicità diventa preziosa. Questo campeggio è gestito dalla famiglia Mattio, in particolare da Cecilia, ex studentessa di un istituto linguistico e ora psicologa.

L’azienda agricola è stata fondata a Rossana oltre vent’anni fa, spinta dall’amore per la terra e dalla volontà di valorizzarla attraverso la vendita diretta di prodotti locali. Tra le offerte ci sono castagne in autunno e piccoli frutti in estate, il tutto nel rispetto di un’agricoltura sostenibile che segue i ritmi della natura. Nel 2016, ispirati dall’idea francese di “agricamping”, hanno aperto un campeggio con sole tre piazzole immerse nel verde.

Cecilia racconta: «Volevamo offrire un’esperienza autentica, dove i bambini potessero partecipare alla raccolta dei frutti e gli adulti riscoprire il valore del tempo lento. Spesso i visitatori non conoscono la valle, ma scoprono subito sentieri, storie e persone interessanti».

L’agricampeggio è un punto di sosta strategico per cicloturisti: circa il 60% degli ospiti proviene da Paesi come Francia, Germania e Olanda. Molti di loro percorrono l’EuroVelo o il Giro delle Alpi, si fermano una notte e ripartono con il cuore più leggero.

I genitori di Cecilia, Gianpiero e Annalisa, offrono consigli su percorsi panoramici che sostengono l’economia locale. La sostenibilità è fondamentale, con una gestione responsabile dell’acqua e senza gettoni per le docce, grazie a ospiti che condividono questa filosofia. Qui, l’ospitalità è genuina e la natura è al centro di ogni esperienza.

