Scopri l’Abruzzo: 7 tesori da non perdere nel tuo viaggio

Se stai pensando a una fuga tra borghi storici e paesaggi mozzafiato, l’Abruzzo è una delle destinazioni ideali. Recentemente, una viaggiatrice di nome Assia ha condiviso la sua esperienza straordinaria, in cui ha visitato 14 località diverse per un totale di 1350 km.

In evidenza nel suo itinerario ci sono tre borghi che hanno catturato la sua attenzione: Santo Stefano di Sessanio, Pacentro e Rocca Calascio.

Santo Stefano di Sessanio è un affascinante esempio di borgo medievale, caratterizzato da case in pietra calcarea e stradine lastricate. Passeggiando per le sue vie, è possibile immergersi in un’atmosfera autentica e contemplare impressionanti panorami sul Gran Sasso.

Pacentro, situato ai piedi della maestosa Majella, si distingue per il suo elegante castello di Caldora e la vista panoramica sulla valle Peligna. Qui, la storia si intreccia con la vita di tutti i giorni, e ogni angolo racconta una storia.

Rocca Calascio, d’altra parte, è uno dei castelli più iconici d’Italia. La sua posizione privilegiata regala un contesto naturale incredibile, mentre il silenzio che lo circonda conferisce un senso di grandezza al paesaggio.

Grazie ai suggerimenti di altri viaggiatori, Assia ha avuto la possibilità di esplorare luoghi che altrimenti sarebbero rimasti sconosciuti. La sua avventura in Abruzzo rappresenta un’opportunità per scoprire un’Italia autentica, ricca di storia e bellezze naturali.