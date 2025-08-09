26 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Viaggi

Scopri l’Abruzzo: 7 tesori da non perdere nel tuo viaggio

Da StraNotizie
Scopri l’Abruzzo: 7 tesori da non perdere nel tuo viaggio

Se stai pensando a una fuga tra borghi storici e paesaggi mozzafiato, l’Abruzzo è una delle destinazioni ideali. Recentemente, una viaggiatrice di nome Assia ha condiviso la sua esperienza straordinaria, in cui ha visitato 14 località diverse per un totale di 1350 km.

In evidenza nel suo itinerario ci sono tre borghi che hanno catturato la sua attenzione: Santo Stefano di Sessanio, Pacentro e Rocca Calascio.

Santo Stefano di Sessanio è un affascinante esempio di borgo medievale, caratterizzato da case in pietra calcarea e stradine lastricate. Passeggiando per le sue vie, è possibile immergersi in un’atmosfera autentica e contemplare impressionanti panorami sul Gran Sasso.

Pacentro, situato ai piedi della maestosa Majella, si distingue per il suo elegante castello di Caldora e la vista panoramica sulla valle Peligna. Qui, la storia si intreccia con la vita di tutti i giorni, e ogni angolo racconta una storia.

Rocca Calascio, d’altra parte, è uno dei castelli più iconici d’Italia. La sua posizione privilegiata regala un contesto naturale incredibile, mentre il silenzio che lo circonda conferisce un senso di grandezza al paesaggio.

Grazie ai suggerimenti di altri viaggiatori, Assia ha avuto la possibilità di esplorare luoghi che altrimenti sarebbero rimasti sconosciuti. La sua avventura in Abruzzo rappresenta un’opportunità per scoprire un’Italia autentica, ricca di storia e bellezze naturali.

lol.travel: voli al miglior prezzo
Articolo precedente
Ingegnere Biomedico Project Manager – Toscana
Articolo successivo
Tatuaggi di animali: un tributo all’amore incondizionato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.