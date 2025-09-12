22.5 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Viaggi

Scopri la Via Verde della Costa dei Trabocchi in Abruzzo

Da StraNotizie
Scopri la Via Verde della Costa dei Trabocchi in Abruzzo

A Vasto, si è compiuto un passo avanti importante nell’acquisizione di terreni privati, che consentirà di avviare il progetto definitivo della riserva naturale di Punta Aderci. L’obiettivo è dotare l’area di strutture e infrastrutture per offrire maggiori servizi ai visitatori, migliorando la mobilità e valorizzando il paesaggio e le risorse naturali.

Il Comune di Vasto ha acquisito terreni e immobili appartenenti alla famiglia Suriani per un totale di 530 mila euro, finalizzati alla “Realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi” nel Lotto n. 5 e parte del Lotto n. 6. L’atto notarile è stato redatto dal notaio Giovanna Lima per una spesa di quasi 70 mila euro.

Questi interventi fanno parte del progetto più ampio della Via Verde, condiviso con il Corridoio Verde Martinsicuro-San Salvo, promosso dalla Regione Abruzzo. Tuttavia, per completare il percorso, è necessario attendere la realizzazione della “variante di via Osca”, attualmente in attesa di permessi, che collegherà la zona industriale di Punta Penna e Vignola, essenziale per il normale flusso delle passeggiate ciclistiche.

Il progetto prevede diversi interventi per migliorare i servizi offerti. Saranno realizzati un sentiero retrodunale Punta Penna-Punta Aderci, andato distrutto in un incendio, e strutture informative, come un’area didattica con bacheche illustrative e panchine. Inoltre, previsto un giardino mediterraneo, un parcheggio, un Centro Visite e un osservatorio astronomico mobile, tutti pensati per stimolare lo sviluppo turistico e l’educazione ambientale nella Riserva.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Baby Gang Arrestato: Trovata Pistola in Hotel a Milano
Articolo successivo
Lola DJ: Viaggio Sonoro tra Cultura Italiana e Pop Queer
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.