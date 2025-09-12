Scopri la Via Verde della Costa dei Trabocchi in Abruzzo

A Vasto, si è compiuto un passo avanti importante nell’acquisizione di terreni privati, che consentirà di avviare il progetto definitivo della riserva naturale di Punta Aderci. L’obiettivo è dotare l’area di strutture e infrastrutture per offrire maggiori servizi ai visitatori, migliorando la mobilità e valorizzando il paesaggio e le risorse naturali.

Il Comune di Vasto ha acquisito terreni e immobili appartenenti alla famiglia Suriani per un totale di 530 mila euro, finalizzati alla “Realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi” nel Lotto n. 5 e parte del Lotto n. 6. L’atto notarile è stato redatto dal notaio Giovanna Lima per una spesa di quasi 70 mila euro.

Questi interventi fanno parte del progetto più ampio della Via Verde, condiviso con il Corridoio Verde Martinsicuro-San Salvo, promosso dalla Regione Abruzzo. Tuttavia, per completare il percorso, è necessario attendere la realizzazione della “variante di via Osca”, attualmente in attesa di permessi, che collegherà la zona industriale di Punta Penna e Vignola, essenziale per il normale flusso delle passeggiate ciclistiche.

Il progetto prevede diversi interventi per migliorare i servizi offerti. Saranno realizzati un sentiero retrodunale Punta Penna-Punta Aderci, andato distrutto in un incendio, e strutture informative, come un’area didattica con bacheche illustrative e panchine. Inoltre, previsto un giardino mediterraneo, un parcheggio, un Centro Visite e un osservatorio astronomico mobile, tutti pensati per stimolare lo sviluppo turistico e l’educazione ambientale nella Riserva.