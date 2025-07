Scopri la via Vandelli: un cammino tra storia e natura

Negli ultimi anni, la via Vandelli ha riconquistato la sua importanza storica, trasformandosi in un percorso amato dagli escursionisti e ribattezzata “madre delle strade moderne”. Questo cammino, arricchito di un riconoscimento come “cammino a valenza interregionale”, ha fornito una spinta significativa per la valorizzazione delle aree interne italiane, stimolando l’interesse verso queste terre.

Giulio Ferrari, fautore della riscoperta della via Vandelli, ha dedicato anni alla ricerca e promozione di questo antico percorso che collega Modena a Massa. La sua avventura iniziò nel 2016, quando decise di camminare lungo la storica strada, e da quel momento è nata la “Guida alla via Vandelli”, che ha attirato numerosi viandanti. Questo cammino ha ottenuto un notevole riconoscimento, consentendo agli operatori locali di beneficiare di opportunità di finanziamento e partecipazione a eventi, offrendo nuova vita a strutture ricettive e negozi lungo il percorso.

Le comunità montane hanno visto un rinnovato afflusso di turisti, contribuendo a salvaguardare i piccoli centri e a ravvivare l’economia locale. Tuttavia, la gestione di questo flusso turistico non è priva di sfide: è necessaria una formazione adeguata per garantire servizi di qualità ai viaggiatori.

La via Vandelli, pur essendo più accessibile oggi, mantiene un carattere avventuroso e richiede preparazione. È percorsa da persone di tutte le età, attratte dalla storia e dalla natura che caratterizzano il tragitto. Infine, l’auspicio è che continui a essere protetta e valorizzata, affinché le nuove generazioni possano apprezzarne il valore culturale e naturalistico.