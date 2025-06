Scopri la Telecamera WiFi Tapo: Offerta Imbattibile a 49,99€!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

È disponibile su Amazon un’offerta vantaggiosa per la telecamera WiFi da esterno Tapo, in vendita a 49,99€, con uno sconto del 44% sul prezzo originale. Questo dispositivo è una soluzione ideale per la sicurezza domestica.

La telecamera Tapo offre un sistema di sorveglianza QHD 2K, fornendo immagini dettagliate a 2560×1440 pixel. È dotata della tecnologia Starlight, che consente visione notturna a colori anche in condizioni di scarsa luce, rendendola efficace sia di giorno che di notte.

Con una copertura visiva a 360° e capacità di rotazione orizzontale e verticale, la telecamera elimina i punti ciechi. Il rilevamento intelligente di persone, animali e veicoli assicura un controllo costante, con notifiche in tempo reale direttamente sullo smartphone. Include anche un sistema di allarme personalizzabile, con la possibilità di registrare messaggi vocali dissuasivi e una luce regolabile per scoraggiare intrusi.

Per quanto riguarda l’archiviazione, è possibile utilizzare una microSD oppure il servizio cloud Tapo Care. Con certificazione IP66, la telecamera è impermeabile e resistente alla polvere, garantendo prestazioni affidabili in tutte le condizioni atmosferiche. L’installazione è semplificata grazie alla connettività dual-mode, supportando sia WiFi che Ethernet.

Le specifiche includono visione notturna fino a 30 metri, registrazione a 30 fps e compatibilità con Amazon Alexa per un controllo vocale. Il design compatto permette un montaggio discreto.

L’offerta è valida per tempo limitato: approfitta subito del prezzo speciale per migliorare la sicurezza della tua casa.