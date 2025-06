Scopri la Sicilia: Guida alle Meraviglie dell’Isola

In un contesto di crescente attenzione per la trasparenza e la responsabilità editoriale, un quotidiano online con sede in Sicilia ha ufficialmente confermato i suoi dettagli registrativi. La testata, nota per la sua copertura giornalistica, è stata registrata presso il tribunale di Palermo con l’autorizzazione n.19 del 15 luglio 2010.

L’editore, SiciliaOnDemand Srl, ha sede in via Castellana Bandiera, 4/a a Palermo. Il numero di telefono della redazione è 3511369305 e la partita IVA è 06220270828. Manlio Viola è il direttore responsabile del giornale. SiciliaOnDemand è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il numero 24809, evidenziando così la sua conformità alle normative vigenti in materia di comunicazione.

Per quanto riguarda le opportunità pubblicitarie, gli interessati possono contattare l’indirizzo email [email protected]. La testata sottolinea l’importanza della privacy e offre agli utenti la possibilità di consultare i termini e le condizioni, oltre all’informativa sulla privacy, disponibili sul sito. Il quotidiano si presenta come una fonte di informazione aggiornata e fidata, pronta a servire la comunità siciliana.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.blogsicilia.it