Scopri la Rivoluzione della Maglieria a Pitti Immagine 2025

In prossimità della prossima edizione di Pitti Immagine Filati, che si terrà a Firenze nel luglio 2025, Shima Seiki Italia annuncia la sua partecipazione con uno stand ricco di innovazioni. Tra le principali attrazioni, verrà presentata in anteprima la macchina “SES-R133-R Advanced i-Plating SV14”, che rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia della maglieria.

Questa nuova macchina offre elevata versatilità, precisione e creatività, grazie al suo sistema avanzato di i-Plating, capace di generare tessuti e giochi di colore innovativi, con qualità e stabilità senza precedenti. È progettata per soddisfare le crescenti richieste del mercato riguardo personalizzazione, sostenibilità e performance. Accanto a essa, si potranno vedere anche le macchine “SVR122V22” e “NSSR072”, nonché le soluzioni digitali “APEXFiz®” e “yarnbank®”, strumenti avanzati per la progettazione e la gestione dei filati.

Durante l’evento, saranno organizzate dimostrazioni live del software APEXFiz®, dedicato alla progettazione grafica, e sarà possibile esplorare yarnbank®, una biblioteca digitale di filati. Lo stand includerà anche una selezione di partner chiave nel settore tessile e moda, come TOYOBOSHI KOGYO CO, LTD, EXPOTEX SRL e MANTECO SPA, a conferma dell’impegno verso l’innovazione sostenibile. Inoltre, sarà esposta una nuova collezione di Leonie Van Balen e capi creati per il Fashion Graduate Show 2025 di POLIMODA, a sottolineare il supporto di Shima Seiki per i giovani talenti. Anche le divise del personale in fiera sono state prodotte in collaborazione con RAPITEX SRL, unendo stile e innovazione tessile.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.voce.it