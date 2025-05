Scopri la Nuova Piattaforma per Genitori: Supporto e Risorse

Genitori inCorso è una piattaforma gratuita progettata per supportare i genitori nell’educazione dei figli fino a 14 anni, soprattutto in un contesto sempre più influenzato dalla tecnologia. Creata dai ricercatori del Medea SmartLab (IRCCS Eugenio Medea) con il supporto della Fondazione Cariplo, offre un percorso personalizzato per aiutare le famiglie a gestire emozioni, relazioni e uso consapevole del digitale.

In Italia, quasi due milioni di bambini e adolescenti presentano disturbi neuropsichici, un numero in costante aumento. La qualità della relazione tra genitore e figlio risulta fondamentale per il benessere mentale dei giovani, ed è su questo che la piattaforma si concentra, proponendo un approccio basato su tre aree tematiche: parentKIT (relazione genitori-figli), EmoKIT (regolazione delle emozioni) e DigiKIT (uso del digitale). Ogni informazione è fondata su basi scientifiche solide.

La piattaforma è adatta a ogni ritmo genitoriale. Per esempio, una madre può accedere a contenuti personalizzati e partecipare a incontri online con specialisti. Inoltre, la figura del psicoterapeuta digitale rappresenta un supporto continuo, anche per chi desidera solo un confronto informale.

Genitori inCorso può essere utile in presenza di dubbi e confusione da parte dei genitori o difficoltà comunicative con i figli. I segnali da tenere d’occhio includono dipendenza dai dispositivi e reazioni esagerate nei figli. La piattaforma è flessibile e accessibile in qualsiasi momento. Il progetto promuove una comprensione equilibrata del digitale, invitando i genitori a diventare modelli di un uso consapevole.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net