Scopri la Nuova AI Mode: Addio ‘Mi sento fortunato’

Google sta testando una modifica alla sua storica home page, introducendo il pulsante “Modalità AI” in sostituzione del noto “Mi sento fortunato”. Questa novità è attualmente in fase di sperimentazione in alcune zone degli Stati Uniti tramite Google Labs. Gli utenti che partecipano al test segnalano che il nuovo pulsante appare accanto al campo di ricerca, a volte sostituendo direttamente l’opzione storica, che reindirizza subito al primo sito ritenuto più pertinente da Google.

Il pulsante “Mi sento fortunato”, in uso da anni, consente di accedere immediatamente a un sito corrispondente a una ricerca specifica, favorendo la fiducia nell’algoritmo di Google. Tuttavia, non è sempre pratico, specialmente per ricerche più generiche.

Con la “Modalità AI”, la funzionalità si trasforma: invece di rimandare a un sito web, questa attiva un’interfaccia chatbot che fornisce risposte generate in tempo reale da un’intelligenza artificiale, risultando più sintetica e potenzialmente esaustiva rispetto a un elenco di link.

Attualmente, il test è limitato a una ridotta percentuale di utenti statunitensi. Ashley Thompson, portavoce di Google, ha dichiarato che si tratta solo di uno dei numerosi esperimenti per migliorare l’interazione con i servizi. Alcuni screenshot mostrano l’aspetto del pulsante, che si illumina con un bordo animato quando si passa il cursore sopra di esso.

Questa innovazione solleva interrogativi sulla futura evoluzione della ricerca online e sull’impatto della possibile rimozione di una funzione così iconica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it