Scopri la Magia della Notte Romantica nei Borghi d’Italia

Torna la "Notte Romantica" nei Borghi più belli d’Italia, in programma per sabato 21 giugno 2025. Questo evento celebra l’amore e il romanticismo attraverso serate indimenticabili nei centri storici. Saranno disponibili menù speciali e il dessert "Pensiero d’amore" creato dallo Chef Anthony Genovese, 2 stelle Michelin.

In Liguria, la Notte Romantica si svolgerà a Moneglia e Campo Ligure.

Moneglia: Il programma inizierà alle 17 con un mercatino dell’artigianato in corso Longhi e l’evento “Vivaio delle parole d’amore in un mare d’amore” in piazza delle Poste. Alle 19 si terrà la Festa delle Trenette con musica dalle 21.00. Dalle 19 ci sarà musica in caruggio con selezioni rock, pop e soul. Alle 21:15 si svolgerà un concerto a pagamento presso l’Oratorio dei Disciplinanti dal titolo “Emozioni del Romanticismo” con il Duo Clara Schumann.

Campo Ligure: A partire dalle ore 16, al Castello di Campo Ligure, ci sarà un concerto delle Scuole di Musica e delle Bande di Campo Ligure e Masone. Seguirà una degustazione di prodotti a base di rose a cura dell’azienda agricola Cascina Fornacia e l’incontro “Autori in Castello” con la scrittrice Maria Rosa Scolaro. Domenica, alle 21, nella Pieve di San Michele, si terrà “Note d’estate”, un concerto in duo di violino e pianoforte con Michele Pierattelli e Christian Pastorino, che interpreteranno melodie di Beethoven, Grieg e Ravel.

Per ulteriori borghi liguri e italiani partecipanti, è possibile visitare il sito borghipiubelliditalia.it.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.genovatoday.it