Scopri la Croazia: mete imperdibili per il tuo prossimo viaggio

Nella vivace cornice di Roma, l’Ente Nazionale Croato per il Turismo ha organizzato un evento estivo all’hotel Six Senses, un’occasione per consolidare i legami con il mercato italiano e celebrare l’aumento degli arrivi turistici. Viviana Vukelić, direttrice dell’ente in Italia, ha sottolineato l’importanza dell’Italia come uno dei primi dieci mercati per la Croazia, evidenziando sia l’incremento dei pernottamenti che l’ampliamento della stagione turistica grazie a voli frequenti.

In un incontro con professionisti del settore, l’ente ha annunciato l’intenzione di promuovere anche destini meno conosciuti, come la Dalmazia, così da attrarre visitatori verso località nuove e meno battute. Recenti attività promozionali, come un viaggio familiarizzare con operatori del settore, hanno mostrato il potenziale di queste aree.

Tra gli obiettivi futuri, il lancio di campagne autunnali per valorizzare gli aspetti autentici della Croazia è in programma, insieme a un impegno costante verso un turismo sostenibile e distribuito nel corso dell’anno. Dati recenti indicano un trend positivo, con un aumento del 7% degli arrivi italiani nel 2025, particolarmente verso località come Rovigno e Dubrovnik.

Infrastrutture e accessibilità giocano un ruolo cruciale nella strategia turistica croata. Cinque aeroporti sono collegati a nove città italiane, aumentando così le opzioni di viaggio. Inoltre, il settore alberghiero sta crescendo, con nuovi investimenti in strutture di alta qualità, a conferma della volontà della Croazia di posizionarsi come una destinazione di riferimento nel panorama turistico europeo.