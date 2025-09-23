21.2 C
Scopri la Costa dei Trabocchi: Turismo Sostenibile e Culturale

Da StraNotizie
L’Associazione di Promozione Sociale I TRABOCCHI APS sarà presente alla Fiera del Turismo “ATTRACTIVE” a Lanciano nei giorni 26, 27 e 28 settembre. Lo spazio dell’associazione è dedicato alla promozione del turismo sostenibile e culturale della Costa dei Trabocchi.

Questa partecipazione offre l’opportunità di far conoscere le bellezze naturali, culturali ed enogastronomiche della regione. Saranno messi in evidenza i risultati del Progetto Radici, che ha rinforzato l’identità locale e supportato pratiche innovative per lo sviluppo turistico e l’inclusione.

Allo stand, visitatori e operatori del settore potranno ricevere informazioni, materiali e proposte di viaggio orientate al turismo lento e alla scoperta autentica della costa abruzzese, con un focus sulla collaborazione tra natura, cultura e comunità locali.

La partecipazione alla Fiera “ATTRACTIVE” è parte della strategia dell’associazione per promuovere un modello di turismo integrato e destagionalizzato, in grado di generare nuove opportunità economiche e sociali, valorizzando il patrimonio della Costa dei Trabocchi.

APS I TRABOCCHI invita tutti, cittadini, operatori turistici e visitatori, a venire a scoprire e condividere il frutto del lavoro svolto con il Progetto Radici, in un evento che ogni anno rappresenta un punto di riferimento per il turismo regionale e nazionale.

Data: 26 – 27 – 28 settembre
Luogo: Lanciano (CH) – Fiera “ATTRACTIVE”
Per ulteriori informazioni: www.apsitrabocchi.it – [email protected]

