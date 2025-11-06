Scopri la Ciclovia dell’Oglio tra natura e cultura in Italia

La Ciclovia dell’Oglio è una delle piste ciclabili più affascinanti d’Italia, estendendosi per oltre 280 km dal Passo del Tonale fino al fiume Po. Questo percorso è un vero viaggio attraverso paesaggi vari e mozzafiato: dai monti alle valli, dai laghi alle pianure. Questa ciclabile è stata riconosciuta come “regina delle ciclabili” grazie alla sua abilità di combinare natura, cultura e turismo sostenibile, permettendo anche ai più giovani di riscoprire il valore di un viaggio lento e consapevole.

La ciclabile inizia in alta quota, dove i torrenti Frigidolfo e Narcanello si uniscono a formare il fiume Oglio. Da qui, il percorso scende dolcemente verso sud, passando per Alpi, valli glaciali e borghi storici. Non mancano i vigneti della Franciacorta e la tradizionale Pianura Padana, rendendo ogni tappa ricca di scoperte culturali.

Il cammino parte da Ponte di Legno e offre un’immersione nella natura alpina. Passando per Temù e Edolo, si arriva al lago d’Iseo, dove il tratto Vello – Toline offre una vista spettacolare. Continuando, si attraversano le colline della Franciacorta, famose per i loro vigneti.

Lungo il percorso si possono visitare diverse attrazioni storiche e artistiche, come le incisioni rupestri a Capo di Ponte e i borghi medievali come Bienno. È possibile completare il tragitto in 4 o 5 giorni, perfetto per una mini-vacanza. Si consiglia di avere una bici in buone condizioni, una borraccia e di controllare le previsioni meteo. Per chi desidera un approccio più rilassato, è possibile utilizzare il treno per coprire i tratti più impegnativi, permettendo così di godere appieno dell’esperienza.

