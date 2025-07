Scopri la Ciclovia del Baganza: natura e sport a portata di mano

Un nuovo percorso ciclabile in Emilia Romagna offre l’opportunità di esplorare la natura in modo sostenibile. La Ciclovia del Baganza, che si estende per sette chilometri dal centro di Sala Baganza alla frazione di San Vitale, è un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Gruppo Escursionistico Salese.

Questo tracciato, immerso nel verde e lontano dal traffico, si snoda lungo l’alveo del torrente Baganza. Ideale per ciclisti, famiglie e amanti delle passeggiate, offre anche zone ombreggiate, consentendo di godere dell’ambiente naturale anche nelle giornate più calde, accompagnati dal suono dell’acqua.

La passerella ciclopedonale già esistente è stata integrata nel nuovo percorso, che include aree di sosta attrezzate e punti di approvvigionamento d’acqua, rendendo l’esperienza accessibile a tutti. La ciclovia è parte di un progetto più ampio che mira a connettere Sala Baganza con il centro di Parma, creando un percorso in sicurezza tra campi, corsi d’acqua e siti storici, come varie ville e chiese locali.

Questa iniziativa non solo promuove il cicloturismo, già in crescita nella zona, ma si interconnette anche con la Ciclovia del Po, posizionando il territorio su una mappa nazionale ed europea. La nuova infrastruttura favorisce la mobilità dolce e la scoperta di un’area ricca di bellezze naturali e culturali.